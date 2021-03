Overnemer gezocht voor Boekenbeurs: financiële problemen bij organisator Boek.be blijven aanslepen

Maar vorig jaar moest het evenement noodgedwongen worden afgelast. Heel wat standhouders weigerden zich in te schrijven, omdat de situatie veel te onzeker was door de uitbraak van het coronavirus. Daardoor had Boek.be zo goed als geen inkomsten meer.

In mei kondigde Boek.be al aan dat er ontslagen zouden vallen. In september kwam dan het nieuws dat Boek.be in zware financiële problemen zat en bescherming tegen schuldeisers kreeg. Sindsdien werkt de organisatie aan een herstructureringsplan.



Uiteindelijk kwam er in november wel nog een digitaal alternatief voor de Boekenbeurs. Boekenliefhebber Tom De Cock interviewde honderden auteurs en illustratoren over hun nieuwe boeken. De Boekenmarathon was ook te volgen via VRT.NU.