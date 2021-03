Frankrijk verbiedt extreemrechtse groep Génération Identitaire

Génération Identitiaire is niet zo'n grote groep, volgens Franse deskundigen zijn er zo'n 800 leden. Zelf heeft de groep het over bijna drieduizend leden. Daarnaast zijn er nog sympathisanten, vooral in Frankrijk maar ook in het buitenland. Zo blijkt dat Brendon Tarrant geld had gestort voor de organisatie. Tarrant is de man die in 2019 meer dan vijftig mensen doodschoot in een moskee in Christchurch, Nieuw-Zeeland.

Enkele leden van de groep werden al veroordeeld wegens geweld of het aanzetten tot rassenhaat. De groep zal wellicht naar de Franse raad van state stappen, om zijn ontbinding aan te vechten.