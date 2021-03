Gemeente Lievegem biedt gratis bezoek bij psycholoog aan: “We hopen de drempel zo te verlagen”

De gemeente geeft mee dat mensen zich kunnen aanmelden via maatschappelijke werkers, seniorenconsulenten of jeugdconsulenten: “Die gaan hen dan in contact brengen met een psycholoog uit de buurt. We garanderen ook dat de gesprekken in volledige anonimiteit zullen gebeuren. Het Bijzonder Comité zal niet weten waarom die cliënt zich heeft aangemeld.”

De gesprekken zelf kunnen doorgaan in de gebouwen van het OCMW. “Als mensen het moeilijk vinden om een gebouw van het OCMW binnen te stappen, kan het ook in de privé praktijk van de psycholoog zelf of via de digitale weg. Ook na corona willen verder gaan met deze dienstverlening”, geeft Schepen De Graeve nog mee.