Gemeente Zaventem legt op het nippertje kap van bos stil in Sterrebeek

Het bos van zes hectare aan de Oude Keulseweg was door de eigenaar in bruikleen gegeven aan een bedrijf dat het bos wilde kappen om aan landbouw te doen. De gemeente Zaventem onderhandelt nu met de eigenaar, een projectontwikkelaar, om het bos te kopen zodat er één grote groene zone kan van gemaakt worden.

"We wonen in een gemeente waar we het groen moeten koesteren in de Vlaamse rand", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. "We hebben heel veel inspanningen gedaan om 500 meter verder zes hectare bos te planten, en dan zou het toch heel jammer zijn om hier zes hectare bos te verliezen. Het stuk bos dient tegelijkertijd ook als buffer tussen de Zavelstraat en de woonwijk die erachter ligt en de E40, wat ook ideaal is om het geluid van de snelweg te dempen."

De aangerichte schade valt intussen mee. “Er is een stukje gekapt maar het grootste deel van de bomen staat gelukkig nog overeind. Als we niet tijdig ingegrepen hadden, was het bos helemaal gesneuveld op het einde van de week", besluit Dewandeleer.