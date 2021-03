Gemeenteraadslid in Lier woont geen enkele gemeenteraad meer bij uit protest: "Er wordt toch niet naar mij geluisterd"

"Ik heb het in januari weer meegemaakt, ik heb veel interpellaties gedaan maar er wordt gewoonweg niet naar mij geluisterd. Ik zit als enige voor "Hart voor de Burger" in de oppositie. Maar naar de oppositie wordt niet geluisterd, laat staan dat we gelijk krijgen op een punt. De agenda wordt toch goedgekeurd door de meerderheid, er is zelfs geen debat. Ik kan geen verandering in beweging brengen en zit daar voor piet lul", zegt Marcel Taelman.

"Die 200 euro zitpenning mag de stad aan iemand geven die het geld nodig heeft. Moest ik denken dat ik toch nog iets kan betekenen voor de burger, dan zal ik wel gaan maar nu heeft dat geen zin. Ik zit daar toch niets te doen en kan me op andere manieren nuttiger maken voor de burger."

Op de vraag of hij de mensen die voor hem gekozen hebben, niet in de steek laat, antwoordt Taelman ontkennend. "Ik help burgers die met vragen tot bij mij komen, mensen mogen mij trouwens altijd blijven contacteren. Ik stel schriftelijke vragen, ga naar de ambtenaar in kwestie om uit te zoeken wat het probleem is. Dat brengt meer zoden aan de dijk dan gewoon in de gemeenteraad gaan zitten waar de oppositie gewoonweg genegeerd wordt", besluit Marcel Taelman ontgoocheld. Marcel Taelman is al 13 jaar gemeenteraadslid in Lier.

Wanneer Lucien Herijgers (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad in Lier, naar een reactie wordt gevraagd, zegt hij dat er wel degelijk gedebatteerd wordt in de gemeenteraad. "Maar het is nu eenmaal zo dat de meerderheid in een democratie de beslissingen neemt en dat kan frustrerend zijn, zeker voor iemand die als éénmanspartij alleen in de gemeenteraad zit". Marcel Taelman scheurde zich vorig jaar af van Vlaams Belang na een intern conflict en zit nu alleen in de gemeenteraad voor "Hart voor de Burger".