Groenetheesupplementen beïnvloeden gezichtsvorming bij kinderen met downsyndroom

"We moeten deze bevindingen, en de potentiële voordelen die we hebben vastgesteld voor kinderen met downsyndroom, met de nodige voorzichtigheid interpreteren. Het gaat hier om voorlopige resultaten, gebaseerd op een observationele studie", zo benadrukte Greetje Vande Velde.

"Er is nog veel onderzoek nodig om de effecten en juiste dosering van supplementen met EGCG in te schatten. Ook de invloed op andere orgaansystemen moet daarbij in rekening worden genomen, nu hebben we enkel de gezichtsontwikkeling onderzocht. Dit vereist eerst meer basisonderzoek in het lab en vervolgens grote klinische studies met meer deelnemers en gecontroleerde toediening van deze supplementen."

"Onze resultaten geven aan dat de dosering een belangrijke rol speelt”, zei Vande Velde. "Groenetheesupplementen met EGCG zijn vrij verkrijgbaar en veel mensen gebruiken ze om hun algemene gezondheid te bevorderen."

"Het is daarbij zeer belangrijk om de Europese gebruiksvoorschriften te volgen en voor gebruik altijd medisch advies in te winnen. Met ons onderzoek tonen we aan dat een lage dosis potentieel gunstige effecten heeft op de gezichtsontwikkeling, maar tegelijkertijd dat een hoge dosis bij muizen onvoorspelbare resultaten oplevert. Meer onderzoek bij mensen is nodig om de optimale dosering voor elke leeftijdsgroep vast te stellen en het therapeutisch potentieel op punt te zetten."

"Ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat de wetenschap haar best doet om dat allemaal te begrijpen, om zo eventueel in de toekomst met mogelijkheden ter ondersteuning te komen", zo zei professor Vande Velde.

De studie over de invloed van de groenetheesupplementen is gepubliceerd in Scientific Reports. Bronnen: telex Belga, persmededeling KU Leuven, interview met professor Greetje Vande Velde in 'Nieuwe Feiten'.