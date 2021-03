Habibi, hoe is het om een moslim te zijn met een verschillende gender- en seksuele identiteit?

Voor een wetenschappelijke studie interviewde schrijver Wim Peumans jaren geleden moslims met verschillende gender- en seksuele identiteiten, zo biedt Peumans een stem aan de LHBT-moslims (Lesbisch, Homo, Bi, Transgender). Tien jaar later zocht Peumans hen nog eens op, en vroeg hij aan een schilder om portretten van hen te maken. Het zijn verhalen van moslims, en geven weer hoe zij worstelen met hun identiteit.

Die portretten kan u tot einde maart in het Migratiemuseum in Sint-Jans Molenbeek gaan bewonderen. Aan de kleine tentoonstelling is ook een boek gekoppeld, 'Habibi'.

Bekijk hier de reportage van "Het Journaal":