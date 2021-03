Riemstenaar Wim Peumans schrijft boek over seksuele identiteitscrisis bij moslimmannen en -vrouwen

"Het is goed om eens in de spiegel naar jezelf te kijken", besluit Wim Peumans. "Er is zeker meer sensibilisering nodig rond LGBT-moslims, binnen de moslimgemeenschap maar ook binnen de LGBT-gemeenschap. Want ook daar is nog sprake van racisme en islamofobie. Dat zijn heel wat problemen om mee om te gaan."