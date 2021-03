Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent leert je sterren te tellen om de lichtvervuiling te meten

Lichthinder ontregelt ons slaapsysteem, maar ook de dieren hebben er last van. “De gevolgen zijn een pak verrijkender dan je op het eerste zicht zou denken. Heel veel dieren geraken gedesoriënteerd, omdat er te veel kunstlicht aanwezig is. Motten kunnen bijvoorbeeld moeilijk paren door al het licht, en dat is ook weer nadelig voor de dieren die motten eten. Zo zet je een hele keten in gang”, zegt Maaike Dubois van Volkssterrenwacht Armand Pien.

De grootste oorzaak van lichthinder is de verlichting van snelwegen en steden. “Je kan Gent letterlijk vanuit het ISS in de ruimte zien liggen. Dat is niet verwonderlijk met gebouwen die veel licht uitstralen, zoals de Ghelamco Arena. Daarnaast zijn er ook kerken en monumenten die van onder uit verlicht worden. Alles samen geeft dat enorm veel licht”, legt Dubois uit.