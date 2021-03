Hoofd Antwerps vaccinatiedorp verbaasd over verspilling vaccins: "Bij ons ligt prikje pas klaar na boeking tijdslot"

Stroobants vertelde op Radio 2 dat hij met grote verbazing kijkt naar de verspilling van vaccins in andere vaccinatiecentra. "Dat kan bij ons niet gebeuren. We hebben dat in Antwerpen en Gent anders aangepakt. In de rest van Vlaanderen krijg je een uitnodigingsbrief met een tijdslot om langs te gaan in je lokale vaccinatiecentrum. Men weet daarna amper of mensen zich ook effectief zullen aanbieden. Wij vragen mensen om zelf een moment in te boeken. Zo weten we dat de voorziene sloten ingevuld zijn en dat we kunnen vaccineren. Op die manier hebben we slechts 4% no-shows. Die overtollige vaccins geven we de dag zelf nog aan mensen op de reservelijst."