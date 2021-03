Ine uit Kuurne promoot jeugdliteratuur op Instagram: "Er is voor elk wat wils"

Maart is de jeugdboekenmaand. Dan komt jeugdliteratuur eens in de schijnwerpers te staan. En dat is precies wat Ine Desplinter uit Kuurne ook al heel lang doet op Instagram. "Op mijn account staan er heel wat titels en ik schrijf ook recensies. Als leerkracht aan Spes Nostra in Heule probeer ik mijn leerlingen aan het lezen te krijgen. Zelf lees ik graag jeugdboeken. Ze behandelen interessante thema's en er zijn prachtige illustraties. Het is een leuke afwisseling en soms grijp ik gewoon uit nostalgie wel eens terug naar een Roald Dahl of Thea Beckman."

Iedereen heeft in zijn of haar jonge jaren wel een boek van Dirk Bracke of Marc de Bel gelezen. En daar is het bij gebleven bij sommigen. En dat terwijl er een enorm aanbod is, zegt Ine Desplinter. "Er is voor elk wat wils: graphic novels, fantasy, science fiction... Bij mijn favorieten zijn de boeken van Bes Ceyssens, Bjorn Van den Eynde en Do Van Ranst. Maar er zijn ook de gevestigde waarden zoals Bart Moeyaert natuurlijk."