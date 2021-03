IS eist moord op drie tv-medewerksters in Afghanistan op

Volgens de eerste elementen uit het onderzoek werden de vrouwen, die bij de lokale tv-zender werkten, neergeschoten op weg naar huis na het werk in de buurt van Jalalabad, een stad in het oosten van Afghanistan. De vrouwen waren tussen de 18 en 20 jaar oud. De vrouwen werden vandaag begraven.



Het is niet de eerste aanval tegen deze zender. In december werd een journaliste van dezelfde zender en haar chauffeur om het leven gebracht in Jalalabad. Niemand eiste die aanslag op.