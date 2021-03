Is zeldzame groep mensen met "gecontroleerde hiv" in Congo de sleutel tot een geneesmiddel tegen aids?

Aangezien de oorsprong van hiv in zwart Afrika ligt, en meer bepaald in Congo, waar de oudste bekende hiv-stammen gevonden zijn, staat die regio sterk in de belangstelling van de wetenschappelijke gemeenschap.



"Wereldwijd toezicht maakt dat we opkomende besmettelijke ziektes een stapje voorblijven - en in dit geval realiseerden we ons dat we iets gevonden hadden dat een nieuwe stap voorwaarts kon zijn in de zoektocht naar een geneesmiddel tegen hiv", zei Michael Berg van Abbott, de hoofdauteur van de studie. "De wereldwijde onderzoeksgemeenschap moet nog meer werk verrichten, maar als we bruikbaar maken wat we uit deze studie kunnen leren en het delen met andere onderzoekers, brengt dat ons dichter bij nieuwe behandelingen die mogelijk hiv kunnen uitschakelen."

Plasmastalen die in 1987, tussen 2001 en 2003 en tussen 2017 en 2019 verzameld waren in het kader van het Surveillance Program in Congo, maakten het de onderzoekers mogelijk valse positieven, een hoge genetische diversiteit, vertekening door de plaats van de staalnames en anti-retrovirale behandeling uit te sluiten als de oorzaak van de niet-waarneembare viruslast bij 10.457 patiënten tussen 2017 en 2019, patiënten die wel antilichamen tegen hiv hadden.

"Iedere nieuwe ontdekking rond hiv is een nieuw stukje in de evolutionaire puzzel die we proberen te begrijpen", zei professor Carole McArthur, eveneens een van de auteurs van de studie. "Ieder stukje maakt ons een beetje duidelijker waar we vervolgens moeten naar kijken en draagt bij aan de gegevensbank die alle onderzoekers zullen gebruiken in de volgende fase van hun werk."

De studie van Abbott, de Johns Hopkins University, het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, de University of Missouri-Kansas City en de Université Protestante au Congo is gepubliceerd in EBioMedecine van The Lancet. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Abbott.