Wil jij naar de maan? Japanse miljardair zoekt medereizigers voor maanmissie

Sommige ruimtevaartexperts betwijfelen of een maanvlucht met mensen aan boord over twee jaar al haalbaar is. Vorige maand stortte een prototype van zijn Starship neer in een vuurbal toen het rechtop probeerde te landen na een testvlucht. Dat was het tweede ongeval van die aard, nadat het laatste prototype van het Starship in december een gelijkaardig lot was toebedeeld.



"Ik heb er alle vertrouwen in dat we voor 2023 verschillende keren een baan om de aarde zullen hebben bereikt met Starship en dat het tegen 2023 veilig genoeg zal zijn. Het ziet er veelbelovend uit", zegt Musk in de video van Maezawa.