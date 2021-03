"Je hebt het laatste van deze familie nog niet gezien", plannen van de Trumps nu Donald geen president meer is

Dat werd er niet beter op na de bestorming van het Capitool op 6 januari. Er werd melding gemaakt van bedrijven, banken en organisaties die alle banden met Trump wilden verbreken. De Professional Golfer's Association schrapte een overeenkomst om een kampioenschap in 2022 te laten doorgaan op een golfterrein van Trump in New Jersey. Of de soep altijd zo heet zal worden gegeten als ze is opgediend, zal nog moeten blijken. In elk geval lijkt Trumps politieke reputatieschade de drempel voor nieuwe zakelijke deals wel te verhogen.

Voor de burgemeester van New York Bill de Blasio (een Democraat) waren de gebeurtenissen van 6 januari de aanleiding om op staande voet de exploitatie van twee schaatsbanen in Central Park uit handen te nemen van de Trump Organization. Alleen had de burgemeester over het hoofd gezien dat die ijsbanen ook ter beschikking stonden van een sociale organisatie, die daar kansarme kinderen uit Harlem ijshockey liet spelen. De Blasio moest bakzeil halen - tot groot leedvermaak van de Trumps. Pas in april, als het contract afloopt en het winterseizoen achter de rug is, moet de Trump Organization er het licht uitdoen.