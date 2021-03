Zesdejaars leren zo veel mogelijk cijfers van het oneindige getal pi vanbuiten: "Zit al aan 130"

14 maart is de dag die onder wiskundigen ook wel bekend staat als "pi-dag", de dag waarop het oneindige getal in de kijker staat. De meeste mensen kennen pi als het getal 3,14 , maar in werkelijkheid staat er een oneindig aantal cijfers na de komma, waarvan er intussen zo'n 13 triljoen gekend zijn. "En daarvan proberen mijn leerlingen er zo veel mogelijk vanbuiten te leren tegen 14 maart", vertelt juf Leen Rau van De Ark in Kessel-Lo aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik dacht dat het al geweldig zou zijn als de leerlingen tegen pi-dag 20 of 25 cijfers zouden kennen. Maar veel kinderen onthouden er een pak meer, tot 100 cijfers na de komma. Eén leerling kent zelfs 200 cijfers."