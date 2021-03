BEKIJK - Leren verplegen middenin een "echte" crisissituatie: stap binnen in de "immersive room" van Vives in Kortrijk

Wie verpleegkunde studeert, leert uiteraard welke medische handeling hij of zij in een bepaalde situatie moet stellen. Maar zeker voor studenten die later op spoedafdelingen gaan werken, of die meerijden met ambulances of mugdiensten, komen er nog veel extra elementen bij.

Storend lawaai, rook van een brand (eventueel van gevaarlijke stoffen) of sterke wind, het zijn maar een paar dingen die het werk negatief kunnen beïnvloeden. In een klas kan je dat niet oefenen en daarom heeft Hogeschool Vives (en andere scholen doen dat ook) een ruimte die voorzien is van alle technische snufjes. En er kan meer en meer op dat gebied.

Kurt Planckaert van Vives legt in deze video uit wat hun immersive room kan (lees voort onder de video):