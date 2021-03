Leuvense ijskelder wordt gerestaureerd: "Uit de tijd dat er nog geen diepvriezers bestonden"

"Een ijskelder is een grote ondergrondse eivormige constructie uit de 19de eeuw", vertelt Wim Aertsen van Regionaal Landschap Dijleland. "In de tijd dat er nog geen diepvriezers waren, werden ijskelders gebruikt om ijs te bewaren. In de winters dat het hard vroor, werd er ijs uit de lokale vijvers gehaald en hier gestockeerd in de ijskelder. En omdat het een ondergrondse, goed geïsoleerde kelder is, konden ze dat ijs bijna een jaar bewaren. Dit was een stedelijke kelder, dat ijs werd hier per kilo verkocht. In de zomer werd het gebruikt voor het koelen van limonade, het bewaren van vlees of het maken van ijsjes."