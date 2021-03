Katoen Natie investeert fors in haven van Uruguay

Katoen Natie gaat de haven in Montevideo, hoofdstad van Uruguay, mee uitbouwen tot de meest moderne containerterminal van Zuid-Amerika. De capaciteit zal ook fors verhogen, waardoor er grotere containerschepen terecht zullen kunnen. Dat zegt Gerolf Annemans, CEO Port Operations van Katoen Natie. "We hebben met de regering van Uruguay een akkoord bereikt voor de aanleg van twee nieuwe kaaimuren van 700 meter lang. We gaan ook 22 hectare grond winnen op zee, en gaan zo meewerken aan de bouw van de grootste terminalhaven van het land "

De Zuid-Amerikaanse haven is nu al voor containerrederijen een belangrijke hub, een knooppunt."We willen in de toekomst ervoor zorgen dat de allergrootste schepen in de haven kunnen aanmeren", zegt Annemans nog.