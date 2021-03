Muziekbos in Ronse populairste bestemming voor wandelaars in Oost-Vlaanderen, fietsers verkiezen Leiestreek

De Muziekbosroute in de Vlaamse Ardennen was het voorbije coronajaar de populairste wandelroute in Oost-Vlaanderen. De Leiestreekroute tussen Deinze en Gent was dan weer het populairst bij fietsers. “Het is precies alsof je door een schilderij fietst daar“, zegt Steven De Backer van Toerisme Oost-Vlaanderen.