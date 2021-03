N-VA Brussel hekelt ontbreken Nederlandstalig zorgpersoneel in vaccinatiecentrum Heizel

"Dit is absoluut onaanvaardbaar", zegt Verstraeten. Het is cruciaal dat Nederlandstalige Brusselaars in hun eigen taal info krijgen over de vaccinatie en zelf kunnen communiceren. Zo niet, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situaties." Ook in de testcentra zou er volgens Verstraeten geen Nederlands gesproken worden. "Zo vernemen we dat Nederlandstaligen in het testcentrum van Brussel-Zuid respectloos behandeld worden en dat de schriftelijke communicatie er uitsluitend in het Frans gebeurt."