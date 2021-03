Ontploffing bij coronatestcentrum in noorden van Nederland: geen gewonden

De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden heeft alle testafspraken voor deze ochtend afgezegd, meldt RTL Nieuws. Het is ook niet duidelijk wanneer het centrum weer open kan, de politie is momenteel nog bezig met het onderzoek.

Het centrum in Bovenkarspel, zowat vijftig kilometer ten noorden van Amsterdam, heeft een maximale capaciteit van 800 testen per dag. Het is niet de eerste keer dat testlocaties worden aangevallen in Nederland. Bij rellen omwille van het instellen van de avondklok werd in januari een teststraat in Urk in brand gestoken. Ook in Breda en Hilversum werden vernielingen aangericht.

(Lees verder onder de foto)