Ook manege in De Panne neemt maatregelen tegen paardenvirus

Bij een internationale paardenwedstrijd in Spanje is een dodelijk virus onder de paarden uitgebroken. Er zijn al enkele paarden aan gestorven. Daarom heeft de internationale paardensportfederatie besloten om alle lopende en aankomende evenementen af te gelasten. De federatie heeft het over de "heftigste uitbraak" in tientallen jaren.

Ook de maneges nemen maatregelen. Stefaan Mergaert van de Drie Vijvers in Adinkerke heeft 65 paarden staan. Hij sluit tijdelijk de deuren voor externe paarden. "We zitten aan de kust. En wij verhuren kamers aan mensen die met hun paard op vakantie willen komen en aan zee willen rijden. Dus wij hebben heel vaak mensen uit het binnenland. Die gaan we nu een beetje mijden. Als de mensen nu bellen voor een reservatie, gaan we het uitstellen, tot in de maand april. In de maand maart gaan we dus geen mensen van buiten de manege toelaten met paarden."

De georganiseerde strandritten met manegepaarden blijven wel gewoon doorgaan.