Wie niet in vaccinatiecentrum Diest geraakt, kan gratis huurauto van de gemeente gebruiken

"Het is heel belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners uit de vier gemeenten in het vaccinatiecentrum in Diest krijgen", zegt burgemeester Christoph De Graef van Diest. "Ik kan me voorstellen dat mensen nu moeilijk met buren of vrienden kunnen meerijden, gezien de coronamaatregelen. En ook voor mensen die geen beroep kunnen doen op familie, moeten we een oplossing zoeken."

"Ik vraag de gemeentebesturen van de vier gemeenten (Halen, Diest, Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem) eerst zoveel mogelijk zelf een oplossing te zoeken", gaat burgemeester De Graef verder. "Als dat niet lukt zullen we huurwagens inschakelen die de mensen van en naar het vaccinatiecentrum zullen brengen."