Organisatoren Grote Prijs Jean-Pierre Monseré willen grote volkstoeloop vermijden komend weekend

Tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne vorige zondag stonden er in het centrum van Kortrijk honderden mensen te dicht bij elkaar. De organisatie van de GP Jean Pierre Monseré wil er alles aan doen om samenscholingen te vermijden.



Met een affichecampagne en via de pilootwagens wil de organisatie een volkstoeloop vermijden nu zondag. "We gaan overal affiches hangen met de boodschap dat de omloop verboden is voor het publiek. We gaan ook met onze pilootwagens via de luidsprekers mensen aanspreken die langs de kant van de weg staan en vriendelijk vragen om afstand te houden en eventueel het parcours te verlaten", zegt organisator Rino Vandromme.

De organisatie is wel niet bevoegd om boetes uit te schrijven, enkel de politie kan dat doen. "We zijn inderdaad niet bevoegd om mensen weg te jagen. We hebben oproepen gelanceerd via sociale media en we hopen dat de mensen thuis blijven en naar de koers kijken op tv", vult Rino Vandromme aan.