Oudste brandweerman van Limburg in de bloemetjes gezet: "Hij is een voorbeeld voor velen"

Met een bordje 'Vrijwilliger bedankt' en bloemetjes werd Stappers onthaald in de brandweerschool in Genk. “Het is voor mij een hele eer om aan de oudste brandweerman van Limburg iets te mogen geven. Hij is dan ook een voorbeeld voor velen. Het is belangrijk dat er rolmodellen zijn om jonge mensen aan te trekken voor de brandweer", zegt Minister Verlinden.