Politie Sint-Pieters-Woluwe ontdekt huis vol cannabis en xtc-pillen

Na een hele reeks meldingen van buurtbewoners over verdachte handelingen in een huis in de Jules de Troozlaan, ging de politiezone Montgomery op onderzoek uit. Al snel was duidelijk dat er drugs werden geproduceerd in het gebouw. Na observatie en buurtonderzoek van de afdeling verdovende middelen van de lokale recherche was duidelijk dat er in het huis verdovende middelen, xtc-pillen, werden verkocht. Bij een huiszoeking vonden de speurders ook nog eens vijf kweekkamers gevuld met 188 cannabisplanten. Alle planten en 97 xtc-pillen werden in beslag genomen.