Roman "Joe Speedboot" van Nederlandse auteur Tommy Wieringa wordt verfilmd

Volgens de uitgeverij waren verschillende producenten geïnteresseerd om de film te maken, maar loopt BALDR Film met de eer. De Nederlander Sam de Jong ontfermt zich over de regie. Het filmcontract is volgens De Bezige Bij inmiddels door alle partijen ondertekend.



"Uit de gesprekken met de scenaristen werd duidelijk dat ze slimme, goede ideeën hebben om het verhaal naar beeld te vertalen. Heel stimulerend. Ook de samenwerking met regisseur Sam de Jong geeft reden om op een film te hopen die eigenzinnig, rijk en groots is."

Al in 2005 was er sprake van een mogelijke verfilming door producent IJswater Films, maar door een meningsverschil over het scenario is de samenwerking tussen Wieringa en IJswater Films stopgezet.