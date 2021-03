Sint-Martens-Latem wil inwoners nog meer thuis aan het sporten krijgen

Burgemeester Agnes Lannoo had er moeite mee dat veel zaken niet mochten voor de inwoners van haar gemeente: "Corona was zo negatief. We moesten vanalles verbieden. En daarom hebben we nagedacht over iets positiefs voor onze inwoners: Wat kunnen we doen nu ze niet meer in onze sporthal mogen sporten door corona? En zo kunnen zij nu gratis een sportbox lenen."

In die sportbox zit sportmateriaal voor 14 verschillende sporten, zoals basketbal, badminton, ropeskipping, volleybal, golf en petanque. "Ze moeten die box een dag vooraf reserveren, en mogen het sportmateriaal 14 dagen houden. De bedoeling is dus dat ze er thuis mee aan de slag gaan, in hun eigen tuin en eigen bubbel. Zo kunnen ze coronaveilig sporten.”