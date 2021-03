17 Vlaamse ski-organisaties annuleren groepsreizen in de paasvakantie

Slecht nieuws voor wie van plan was om dit skiseizoen een georganiseerde reis te maken via Aktief-ski, Arena Travel, Axion Ski, Carolus Ski, Famiski, JOSKReizen, Skifriends, Skiworld, Snowdream, Snowfriends, SnowMania, SnowPlus, Sporty Ski, Staes Skivakanties, Tramontana, Travelwhite of VOS Travel: deze 17 organisaties annuleren alle georganiseerde groepsreizen voor de rest van het seizoen, dus ook in de paasvakantie.