Alle Belgen samen hebben bijna 300 miljard euro op hun spaarboekjes staan

Het bedrag op de gereglementeerde spaarrekeningen in België heeft in januari alweer een nieuw record bereikt. Er stond in totaal 296,58 miljard euro op onze spaarboekjes, ruim 1 miljard meer dan in december. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Nationale Bank. Daarmee komt de kaap van 300 miljard euro steeds dichterbij.

Eind 2020 stond er 295,42 miljard euro op de spaarboekjes geparkeerd. Op een jaar tijd groeiden ze met ruim 13 miljard euro aan. En dat ondanks de aanhoudend lage rente, waardoor het spaargeld rekening houdend met de inflatie eigenlijk minder waard wordt. Een mogelijke verklaring voor die stijging is dat Belgen tijdens de coronacrisis minder konden uitgeven en dus meer spaarden.