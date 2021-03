Studio 100 werkt aan een nieuwe spektakelmusical: "Red Star Line"

Hoewel theaters momenteel gesloten zijn, maakt Studio 100 opnieuw plannen voor de toekomst. Het productiehuis heeft vandaag bekendgemaakt dat ze volop bezig zijn met de uitwerking van nieuw totaalspektakel. De titel, "Red Star Line", zegt meteen alles over de inhoud. De Red Star Line was op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een rederij op Het Eilandje in Antwerpen van waaruit een massa mensen naar Amerika zijn vertrokken, op zoek naar een beter leven. "Het is een verhaal over migratie dat nog altijd brandend actueel is", legt Hans Bourlon van Studio 100 uit op Radio 2 Antwerpen.