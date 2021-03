Tina is 100e zwerfvuilvrijwilliger in Leuven: "In plaats van me te ergeren aan het zwerfvuil, ruim ik het op"

Tina ruimde vroeger al af en toe het zwerfvuil op dat ze tegenkwam. Ze merkt dat er nu tijdens de coronacrisis duidelijk meer zwerfvuil ligt. "In deze coronatijden komen de mensen meer buiten, dat is positief. Maar er zijn ook wat mindere kanten. Ik denk dat er overal meer zwerfvuil aanwezig is. Mondmaskers en zakdoeken slingeren rond. In plaats van me te ergeren heb ik besloten om in mijn vrije tijd die ik sowieso al wandelend, al lopend en al fietsend veel buiten doorbreng, wat zwerfvuil op te ruimen."