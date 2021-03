Topman van socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg is samen met vier anderen aangehouden

De vijf verdachten werden vandaag opgepakt nadat speurders een tiental huiszoekingen verrichten in de regio Hasselt. Het onderzoek zou gaan over panden die De Voorzorg Limburg aan een projectontwikkelaar heeft verkocht, in ruil voor bepaalde gunsten. Naast de voorzitter van De Voorzorg Limburg is ook de zaakvoerder van Immo Top Invest inmiddels aangehouden. Samen met de drie andere verdachten zullen ze vrijdag moeten verschijnen voor de raadkamer in Hasselt.