Uitzonderlijk transport blokkeert kruispunt in Retie: Gevaarte van 37 meter valt stil op kruispunt

In Retie is al een hele ochtend verkeershinder omdat rond 5.45 u een uitzonderlijk transport op het kruispunt van de Geelsebaan met de Sint-Paulusstraat is stilgevallen. Het gevaarte is wel 37 meter lang en blokkeert het volledige kruispunt.

"Tijdens het indraaien van de bocht is de sturing van de oplegger uitgevallen, waardoor het voertuig de bocht niet kon maken. Het hele kruispunt is daardoor geblokkeerd. Politieteams regelen er nu het verkeer. Het kan nog even duren voor de firma ter plaatse kan komen om de nodige herstellingen te doen", zegt Ward Van Hees van de lokale politie. De hinder kan nog een tijdje duren.