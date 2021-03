UZ Leuven doet eerste longtransplantaties bij covidpatiënten: "Succesvol, maar zal uitzondering blijven"

Op 1 januari kreeg een coronapatiënt die op intensieve zorg lag, nieuwe longen in het transplantatiecentrum van het UZ Leuven. De “oude” longen waren onherstelbaar beschadigd. Het was de eerste keer in de Benelux dat iemand die verzorgd werd op een intensieve COVID-19-afdeling een longtransplantatie kreeg. Intussen is er in Leuven ook al een tweede longtransplantatie uitgevoerd.

Maar ondanks het succes van de eerste twee ingrepen, zal dit soort transplantaties uitzonderlijk blijven. Want een transplantatiecentrum werkt normaliter alleen met patiënten die zorgvuldig gescreend worden om te zien of ze voor een longtransplantatie in aanmerking te komen. En daarbij komt dat het aanbod van beschikbare longen ook niet zo groot is.