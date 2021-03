Vaccinaties in Limburgse woonzorgcentra worden vandaag afgerond: WZC Immadi als laatste aan de beurt

Immadi in Hasselt is het enige Limburgse woonzorgcentrum waar de bewoners hun tweede coronaspuitje nog moeten krijgen. Vandaag dus. Normaal was dat eerder gebeurd, maar begin januari was er bij Immadi een corona-uitbraak. 23 van de 72 bewoners bleken toen besmet. Die uitbraak heeft langer geduurd dan verwacht, en daarom is wat langer gewacht met de vaccinatie.

Maar vandaag is het dan toch zover. Alle 72 bewoners en 95 procent van de personeelsleden krijgen hun tweede vaccin. Mogelijk wordt daarna de bezoekregeling versoepeld. Directrice Chantal Theunkens: "We hebben al een eerste versoepeling toegepast in de afdeling waar nooit COVID geweest is. Daar mag één vaste bezoeker komen. In de afdeling waar wel COVID geweest is, was er de voorbije weken even geen bezoek mogelijk. Maar dat zal binnenkort dus wel mogen."