Maatregelen moeten Jubelpark Brussel veiliger maken na seksueel geweld:  "Belangrijk dat vrouwen aangifte doen"

Het was de Catalaanse Carla die de petitie startte nadat ze een maand geleden werd lastig gevallen in het Jubelpark. Ze kon er op het nippertje ontsnappen aan een poging tot verkrachting en ze startte daarop een petitie voor een veiliger Jubelpark. Na ruim 10.000 handtekeningen krijgt ze steun van vele vrouwen die in het Brusselse wonen.

"Er zullen borden bijgeplaatst worden want het is heel belangrijk dat je weet waar je bent en naartoe moet", zegt Brussels parlementslid Carla Dejonghe. "Maar ook de verlichting zal onderzocht worden. Dat is belangrijk voor de zichtbaarheid 's avonds, en ook het struikgewas zal gesnoeid worden om ook daar meer zichtbaarheid te geven aan de mensen die er rondlopen."

Dejonghe, die het probleem aankaartte bij de Brusselse instanties, hoopt vooral ook dat vrouwen die lastig gevallen worden, meer aangifte zullen doen: "Het geeft de politie de mogelijkheid op zoek te gaan naar de dader om ervoor te zorgen dat ook andere vrouwen van seksueel geweld gespaard blijven."