Voedselbank voor dieren in Turnhout: "Zou erg zijn als je je huisdier moet wegdoen omdat je het nu even moeilijk hebt"

"Daarom willen we vragen dat mensen hun overschotten aan dierenvoeding doneren. Wij komen die ophalen en die is dan beschikbaar bij de sociale kruidenier voor mensen in nood. Zeker nu er minder sociaal contact is en mensen vaak eenzaam zijn is het gezelschap van een huisdier extra belangrijk. Het zou zonde zijn dat je je huisdier moet wegdoen, omdat je 't nu even moeilijk hebt", zegt Brigitte Malfait van TIM.

TIM wil de komende dagen bij enkele vrijwilligers een inzamelpunt voor dierenvoeding organiseren. Daar wordt het eten verzameld en vervolgens dus naar de sociale kruidenier in de Otterstraat in Turnhout gebracht. Wil je dierenvoeding doneren? Meer info vind je hier: info@wijzijntim.be