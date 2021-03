Voedselproducent Ter Beke lijdt voor het eerst in 20 jaar verlies

Al die tegenslagen samen zorgden ervoor dat Ter Beke in 2020 2,5 miljoen euro verlies moest incasseren. Het eerste verliesjaar sinds 1999. Toen was het dioxine dat Ter Beke pijn deed. Maar het moet ook gezegd dat de cijfers al enkele jaren in een dalende lijn zitten. 2017 was nog een topjaar met een winst van 17 miljoen euro. In 2018 was die winst al afgekalfd tot 7 miljoen euro en in 2019 schoot er op het einde van het jaar maar 4,4 miljoen euro over.