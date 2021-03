Voetbalclub KVO tevreden over testproject met coronaspeurhonden

Het Bredense trainingscentrum K9 Detection traint al langer honden om corona op te sporen. Blijkbaar zijn er subtiele verschillen in de geur van het zweet van iemand die besmet is. De honden zijn de voorbije maanden ingezet bij voetbalclub KVO. En die zijn bijzonder tevreden met hoe alles gelopen is, woordvoerder Bram Keirsebilck: "Je moet weten dat onze spelers en medewerkers 2 keer per week op corona worden getest, om dan telkens zo'n staafje in je mond of keel te krijgen, dat is niet plezant. Opvallend ook: bij één speler hebben de honden het coronavirus sneller gedetecteerd dan de traditionele testen."