Volautomatische poorten voor Roeselaarse begraafplaats tegen overlast en vandalisme

Vanaf 15 maart treden de volautomatische poorten in werking en wordt de oude stedelijke begraafplaats ’s avonds om 8 uur gesloten voor de nacht. “Vroeger gebeurde dat net voor zonsondergang, maar het publiek heeft geen probleem om op dat punt wat in te binden”, aldus Vanwalleghem. “Wie zich na sluitingstijd toch nog op de site bevindt, kan er nog steeds uit via een drukknop aan de binnenkant van de poort . Er wordt dus niemand opgesloten. Aan elke poort is er een camera, langs de hoofdas van de begraafplaats komen nog twee extra camera’s.”

Alles samen kost deze ingreep zo’n 70.000 euro.