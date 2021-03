Meet je luchtkwaliteit binnen met een gele plastieken kanarie: "Mensen zijn zelf een grote bron van luchtvervuiling"

Een voorbeeld van een ruimte die misschien niet goed verlucht is, is de studio van Radio 2 in Gent: "Dat is een beetje een geluidsdichte bunker. Er zijn daar geen ramen, dus mogen er niet veel mensen samenkomen. Er is wel een ventilatie aanwezig, maar je kan toch best gedurende een week met de kanarie testen hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit." Het testen tijdens een langere periode is belangrijk: "Niet het moment zelf, maar gedurende een tijdje. Dan pas weet je hoe de luchtkwaliteit evolueert in de tijd en in de ruimte."

(lees verder onder de foto)