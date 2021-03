Waarom krijgen appels na een tijdje een vettig laagje op hun schil? "Geen pesticide of bling-bling, wel puur natuur"

Pesticiden, lak om de appel te laten blinken,... Er doen veel valse waarheden de ronde over het vettige laagje dat na een paar dagen op de schil van appels verschijnt. Nochtans is het niets om je zorgen over te maken, zegt wetenschapsjournalist Koen Wauters van VRT NWS. "Het is een perfect natuurlijk proces. Dat vettig gevoel is een soort natuurlijk waslaagje om de appel te beschermen."

Bescherming tegen de natuurlijke vijanden

De appel maakt het waslaagje aan om zich te beschermen. "Vooral tegen regen, wind, bacteriën en schimmels", legt Koen Wauters uit. "Alle planten boven de grond hebben zo'n laagje, ook de blaadjes aan de bomen bijvoorbeeld. Alleen is dat bij die blaadjes een dunner laagje. Bij de appel valt het meer op."

In sommige landen worden appels voorzien van een extra glanslaagje om ze aantrekkelijker te maken. "In de VS of Israël houden consumenten heel erg van blinkende appels. Daar wordt die natuurlijke laag eraf gewassen, en zetten ze een soort coating op de appel, op basis van natuurlijke producten, die veel meer blinkt. Maar niet op Belgische appels, want Belgische consumenten houden niet van te veel bling-bling."

De waslaag beschermt de appel niet alleen aan de boom, maar ook na het plukken. "Het vertraagt de ademhaling van de appel, en vermindert het vocht- en gewichtsverlies. Als je de laag eraf wrijft, dan verliest een appel op een dag al tien procent gewicht, en krijg je op de duur een verrimpeld appeltje."

Ene soort is vettiger dan de andere

Maar waarom wordt de vetlaag dan erger na een paar dagen? "Bij een jonge, pas geplukte of onrijpe appel is dat laagje dun en hard. Als de appel rijpt, wordt dat laagje dikker en zachter." Ook is er een verschil tussen de diverse soorten appels. De Jonagold is de populairste appel in België en heeft een heel aanwezige waslaag. Bij de Elstar, een appel die dan weer populair is in Nederland, is die vetlaag veel minder aanwezig."

Ook de bewaring heeft een invloed op het waslaagje. "Een appel die nog maar net geplukt is, in september, zal dat ook minder hebben dan de appels die al lang bewaard zijn, en pas in mei of juni in de winkel liggen." En daarbij is de koeling heel belangrijk. Zolang de appel koel bewaard wordt, zal die waslaag dun blijven. Maar eens uit de koelkast, zal die snel vervetten. "Je moet het thuis eens proberen met pas gekochte appels: één in de koelkast leggen en één gewoon in de keuken. Die in de keuken zal sneller vettiger worden."

Hoe verwijderen?

Wil je vóór je je appel opeet de vetlaag verwijderen? Dan gebruik je best geen water. "Het waslaagje is namelijk waterafstotend. Je kan dus beter gewoon je appel schoonwrijven met een doek. Dat helpt ook om pesticiden te verwijderen."

Door de appel schoon te wrijven verwijder je ook meteen de pesticiden. "De meeste appels worden behandeld met producten tegen schimmels. Die hechten zich vast aan het vetlaagje en je krijgt ze dus ook moeilijk weggewassen. Afwrijven is de boodschap."