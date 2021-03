Wat is de "melkthee-alliantie" en waarom sluiten demonstranten in Myanmar zich er bij aan?

"Elke dag komen er vliegtuigen aan in Yangon die vertrekken op de luchthaven van Kunming (in het zuiden van China), en dat terwijl de luchthaven al een maand dicht is", zegt Thiri Soe me, een vrouw uit Myanmar die al een tiental jaar in België woont. Een andere bron uit de stad Mandalay in Myanmar mailt me dat demonstranten die deelnamen aan een zitstaking in het station, een tiental dagen geleden, uiteen werden gedreven door soldaten die Chinees spraken. Of die verhalen kloppen, valt moeilijk te achterhalen.