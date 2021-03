Wanneer krijgen risicopatiënten hun vaccin? Of toch alleen selecteren op leeftijd? Nog veel twijfels en onenigheid 

Uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek om te beslissen over de te volgen strategie. Aanvankelijk leek er nogal eensgezindheid om ook effectief voorrang te geven aan risicopatiënten, jonger dan 65. Maar daar groeit nu meer en meer verzet tegen, vooral aan franstalige kant. Zo gooide Brussels minister Alain Maron van Ecolo, bevoegd voor Welzijn, vandaag nog een knuppel in het hoenderhok door onomwonden te pleiten voor leeftijd als absoluut enige criterium in de vaccinatiestrategie. Hij stuurde daarover een brief naar zijn collega gezondheidsministers in de andere regeringen. Maron vreest vooral juridische problemen als ook die onderliggende aandoeningen in aanmerking worden genomen bij de selectie. Hij wijst daarbij op discussies over de schending van privacy als gegevens uit een centraal medisch dossier van een patiënt door een dokter worden doorgestuurd naar andere instanties.

In het Vlaams Parlement reageerde minister van welzijn Beke daar nogal bitsig op. "Ik vind niet dat we al mogen opgeven", zei Beke. "Als we het debat voeren over wanneer we kunnen versoepelen, zullen ziekenhuisopnames de belangrijkste parameter zijn. En het zijn net de mensen met chronische aandoeningen die de meeste bedden innemen op intensieve zorg." Maar terwijl CD&V en N-VA die lijn blijven verdedigen, maakt ook Open VLD, coalitiepartner in de Vlaamse regering, intussen al voorbehoud tegen die prioritaire regeling.

Kortom, voorrang voor risicopatiënten of toch gewoon een volgorde volgens leeftijd, de discussie is nog niet beslecht. Morgen komt de taskforce vaccinatie opnieuw samen, maar ook politiek wordt het nog een moeilijke discussie. En de tijd dringt.