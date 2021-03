Zwemmen in zee? Verschillende kustgemeenten geven samen het startschot op Hemelvaart 

Blankenberge en Knokke-Heist zijn er elk jaar vroeg bij om redders in te zetten op het strand. Vaak is dat al van begin mei. Deze keer hebben de kustgemeenten voor een gezamenlijke startdatum gekozen: donderdag 13 mei. Dat is de start van het verlengde Hemelvaartweekend. Ook in Koksijde, Oostende en De Haan kan je vanaf die datum veilig zwemmen in zee.

De keuze om samen te starten, komt er door de coronacrisis. "Op die manier kunnen we de mensen beter spreiden over het strand", vertelt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV). "Stel dat het begin mei prachtig weer is en er zijn maar 2 kustgemeenten open... ."