Zemst luistert naar inwoners voor nieuwe zitbanken 

De gemeente wil graag burgers betrekken bij haar bankenproject. Dat zegt Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). "We hebben een digitaal platform gelanceerd waar mensen kunnen aangeven waar ze nieuwe banken willen of welke ze willen aanpassen. Is de bank in de buurt te groot, te klein, te dik of te dun: we horen het graag", legt Geerinckx uit. Via het platform kunnen ze ook een foto sturen van de bank in kwestie of van een leuke plek voor een nieuwe bank.