Rangeerstation van Zwankendamme ontdekt door transmigranten als kortste weg naar het Verenigd Koninkrijk 

De wil om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan blijft, de manieren verschillen en worden blijkbaar almaar gevaarlijker. De jongste weken is het al verschillende keren gebeurd dat transmigranten zelf de hulpdiensten bellen omdat ze in een container zitten waar ze niet meer uit kunnen, of waarvan ze niet goed weten waar die naartoe zal gaan. Daarnaast zijn er gevallen van mensen die zich in Frankrijk al verstoppen in koelwagens. Die praktijken roepen herinneringen op aan de 39 doden die in oktober 2019 in een koelwagen in Essex werden aangetroffen na een overtocht vanuit ons land. De laatste methode is dat transmigranten zich vanaf een brug in Zwankendamme laten vallen als er onder hen een trein voorbijkomt. Ze hopen zo in een container of aanhangwagen te kunnen binnendringen. "Levensgevaarlijke toestanden", zegt de Brugse burgemeester. "Als dit blijft duren, dan loopt dat binnenkort rampzalig af."