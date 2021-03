18 chauffeurs in quarantaine: afvalophalingen in verschillende Pajotse gemeenten geschrapt

Vandaag zullen er dus geen vuilniswagens rondrijden voor het papier en karton in Pepingen, Lennik en Roosdaal. Morgen moeten ook inwoners van Grimbergen papier en karton binnen houden, ook daar is er geen ophaling. “Verder durven we nog niet te kijken, we gaan afwachten hoe alles evolueert. Maar we gaan zeker tijdig communiceren naar de gemeenten en inwoners hoe de afvalophaling zal gebeuren.” Wie niet wil wachten, kan altijd terecht in de recyclageparken.